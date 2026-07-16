Хуснуллин раскрыл, как изменятся сроки строительства многоквартирных домов

Средний срок строительства многоквартирного жилья в России планируется сократить на 55 дней до конца 2026 года, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, целевой показатель на текущий год составляет 1200 дней, тогда как в 2020 году этот срок достигал 1650 дней.

Могу сказать, что у нас на этот год средний срок строительства многоквартирного жилья — три года три месяца, 1255 дней. До конца года мы хотим прийти к цифре 1200. Начинали мы в 2020 году, было 1650 дней, — отметил Хуснуллин.

В текущем году в строительной отрасли насчитывается 550 регуляторных процедур, изначально их количество составляло 1250. Хуснуллин уточнил, что ведомство нацелено сократить этот показатель до 500 процедур к концу года.

Зампред российского правительства также сообщил о небольшом сокращении объемов ввода жилья в России в 2026 году. Он подчеркнул, что страна продолжает удерживать рекордные показатели.

До этого Путин назвал программу семейной ипотеки под 6% самым надежным из всех инструментов поддержки. По его словам, доля просрочки составляет не более 1%.