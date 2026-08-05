Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя

В Москве открыли художественные композиции и развлекательные аппараты в честь 70-летия Дня строителя, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Например, на Рождественской набережной появилась световая инсталляция. По всей столице установили стереоскопы с архивными фотографиями достопримечательностей.

Самой необычной частью проекта стали маленькие копии известных зданий Москвы. Они появились у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка развлечений «Остров Мечты». Миниатюрные копии представляют собой игровой механизм — с помощью джойстика можно управлять стрелой крана, наводя крюк на выбранный объект, чтобы совместить его с целью. При касании на экране возникает информация об этом здании, его истории и архитектурных особенностях. Каждому 70-му участнику вручат памятную монету.

Интерактивный режим знакомит с архитектурой в увлекательном формате и помогает по-новому взглянуть на знаковые здания. Инсталляции позволяют не просто посмотреть на них, но и узнать, как создавался современный облик столицы и какую роль в этом сыграли строители, инженеры и архитекторы. Особенно важно, что такой формат одинаково интересен и взрослым, и детям. Он позволяет увидеть привычный город с другой стороны и почувствовать связь между прошлым, настоящим и будущим Москвы, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

По Москве также расставили стереоскопы, через которые можно изучить архивные фотографии и сравнить их с современной городской застройкой. Такой формат дает возможность за несколько минут проследить, как менялись улицы, набережные и общественные пространства и делает знакомство с историей наглядным.

Световая инсталляция появилась на Ростовской набережной. По вечерам она становится ярким акцентом городского пейзажа и напоминает о 70-летие Дня строителя. Арт-объект с юбилейной датой создает праздничную атмосферу. Инсталляции проработают весь август.

Такие проекты делают архитектуру ближе и понятнее, помогают увидеть, как менялась Москва, и напоминают о людях, благодаря которым столица продолжает развиваться, и важных строительных проектах. Например, Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тыс. квартир.

Ранее стало известно, что в районе Царицыно ЮАО возводят новостройку по программе реновации. Общая площадь здания составит 57 тыс. квадратных метров. Дом строят по адресу: улица Бехтерева, земельный участок 3/5.