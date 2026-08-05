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05 августа 2026 в 11:35

«Она никто»: Губерниев жестко ответил испанской синхронистке

Губерниев: испанская синхронистка Ожогина никто, и звать ее никак

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал не реагировать на слова испанской синхронистки Алисы Ожогиной, которая обвинила россиянок в плагиате программы. В разговоре с «Матч ТВ» он заявил, что не видит смысла это обсуждать.

Я не понимаю, зачем мы обращаем внимание на людей, о которых мы узнали только из‑за того, что они разинули пасть в сторону русских? Не вижу смысла это обсуждать. Она никто, и звать ее никак, — сказал Губерниев.

3 августа российские синхронистки одержали победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. В составе сборной России вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Синхронистки набрали 285,0346 балла. Второе место с 282,3541 балла заняла Испания, а третье — Италия (256,1558 балла).

За сутки до старта россиянки поменяли программу, добавив элемент, которые используют испанки. Сложность программы повысилась более чем на пять баллов. Ожогина, которая сама наполовину русская, обвинила российских синхронисток в плагиате.

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