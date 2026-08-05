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05 августа 2026 в 12:21

Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за «кражу» ее голоса

Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за использование ее голоса в «Лужниках»

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица Лина Ли сообщила в соцсетях, что ее коллега Ваня Дмитриенко извинился за использование ее вокала на концерте в «Лужниках». После этого девушка удалила ранее опубликованный ролик с критикой в адрес молодого человека.

Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся, — написала Лина Ли.

Она попросила поклонников не писать ничего плохого Дмитриенко и его сестре Валерии. Последнюю Лина Ли назвала «замечательной талантливой девушкой», которая не виновата в произошедшем.

Поводом для конфликта стало выступление Дмитриенко 3 августа на стадионе «Лужники», где собралось 70 тысяч зрителей. Тогда Лина Ли заявила, что во время дуэтного номера песни «Ты со мной» с сестрой артиста в фонограмме использовался ее собственный голос. Певица предложила в будущем убирать ее вокал из музыкальной дорожки при исполнении трека без ее участия. Однако Валерия Дмитриенко назвала это утверждение неправдой.

Концерт в «Лужниках» официально занесен в Книгу рекордов России. Шоу также запомнилось другим неординарным инцидентом — прямо на сцене подрались скрипачи.

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