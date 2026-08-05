Николай Добрынин назвал свое любимое хобби

Заслуженный артист России Николай Добрынин в беседе с KP.RU признался, что любит работать в огороде, особенно выращивать огурцы. Он провел параллель между собой и Копатычем — персонажем из вселенной мультсериала «Смешарики». Актер сыграл человеческое воплощение этого героя в новом фильме «Смешарики сквозь вселенные».

Да, укуси меня пчела, да, я тоже земной человек. Я люблю копаться в земле, в огороде, выращивать огурцы и безумно люблю мед. То же самое, я патологический сладкоежка, — поделился Добрынин.

Ранее актер Николай Добрынин признался на премьере семейной комедии «Дед Фомич», что много лет сам выполнял трюки. По словам артиста, из-за этого у него было немало травм. Сейчас он готов браться за опасные сцены только в том случае, если понимает, что справится.