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05 августа 2026 в 12:44

Николай Добрынин назвал свое любимое хобби

Николай Добрынин признался, что любит работать в огороде

Николай Добрынин Николай Добрынин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заслуженный артист России Николай Добрынин в беседе с KP.RU признался, что любит работать в огороде, особенно выращивать огурцы. Он провел параллель между собой и Копатычем — персонажем из вселенной мультсериала «Смешарики». Актер сыграл человеческое воплощение этого героя в новом фильме «Смешарики сквозь вселенные».

Да, укуси меня пчела, да, я тоже земной человек. Я люблю копаться в земле, в огороде, выращивать огурцы и безумно люблю мед. То же самое, я патологический сладкоежка, — поделился Добрынин.

Ранее актер Николай Добрынин признался на премьере семейной комедии «Дед Фомич», что много лет сам выполнял трюки. По словам артиста, из-за этого у него было немало травм. Сейчас он готов браться за опасные сцены только в том случае, если понимает, что справится.

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