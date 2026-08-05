Гидросамолет с пассажирами совершил вынужденную посадку Гидросамолет с двумя пассажирами экстренно сел в Красноярском крае

Гидросамолет JAWS с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на аэродроме Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. Инцидент произошел 5 августа около 14:00 (10:00 мск). Пострадавших нет.

Проверяются обстоятельства вынужденной посадки гидросамолета на аэродром Подкаменная Тунгуска. Предварительно установлено, что 5 августа около 14:00 часов воздушное судно JAWS совершило незапланированную посадку, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты рассматривают три версии в рамках расследования уголовного дела о пропаже самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области. Одна из них — это техническая неисправность.

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