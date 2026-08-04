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04 августа 2026 в 11:52

Следователи назвали три версии пропажи самолета в Иркутской области

СК России: рассматриваются три версии пропажи самолета Cessna в Приангарье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Специалисты рассматривают три версии в рамках расследования уголовного дела о пропаже самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Одна из них — это техническая неисправность.

Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования, — отметили в СКР.

По данным ведомства, воздушное судно совершило вылет из аэропорта поселка Мама Иркутской области с целью мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. Связь с экипажем прервалась в районе поселка Олекма Амурской области. На борту находились два человека.

Ранее сообщалось, что спасатели задействовали для поиска Cessna вертолеты. К поисково-спасательной операции также подключили самолет, прибывший из соседней Якутии. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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