Склад Wildberries полностью выгорел при атаке БПЛА В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел при атаке БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства. Его слова приводит ТАСС. Удар был нанесен 2 августа.

Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м. 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены, — отметил он.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.