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04 августа 2026 в 13:47

Лантратова объяснила процедуру фиксации преступлений Киева

Лантратова: факты преступлений Киева направляются в международные инстанции

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Россия фиксирует и направляет в международные инстанции каждый факт преступлений Украины против мирных граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже». По ее словам, Киев целенаправленно бьет по обычным людям, передает ТАСС.

Каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить через самое больное, — сообщила Лантратова.

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека фиксирует все факты и свидетельства преступлений ВСУ, в том числе недавнюю атаку на Геленджик. По словам Лантратовой, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.

До этого омбудсмен заявила, что власти Украины не считают жителей Донбасса людьми, называя их «генетическим мусором». Она рассказала, что детей из обстреливаемых ВСУ районов начали вывозить с 2014 года.

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