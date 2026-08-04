«Расставляет своих людей»: экс-нардеп о назначении нового посла Украины Килинкаров: Зеленский назначит нового посла в США по принципу личной преданности

Президент Украины Владимир Зеленский назначит нового посла в США по принципу личной преданности, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, украинский президент не будет назначать профессионального дипломата.

Зеленский будет расставлять везде своих людей по принципу личной преданности. Мне трудно сказать что-то определенное, потому что найти какую-то логику в кадровых решениях президента Украины достаточно сложно. У Киева много опытных кадровых дипломатов, включая бывших послов в США, есть большая скамейка запасных. Проблема в том, что Зеленский не может назначить профессионального дипломата, — сказал Килинкаров.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии и бывший депутат Севим Дагдален заявила, что нынешнего посла Украины в Германии Алексея Макеева нужно вызвать на разговор после его слов о том, что в стране есть партии, связанные с Россией. По ее мнению, так поступило бы достойное правительство ФРГ.

До этого Зеленский освободил от занимаемой должности посла в США Ольгу Стефанишину. Политик подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте.