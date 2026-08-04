Россиянам объяснили, как по квитанциям вычислить уловки коммунальщиков

Квитанции за ЖКУ могут содержать ошибочные или необоснованные начисления, пишет MagadanMedia. Дело в том, что некоторые услуги уже входят в плату за содержание жилья, поэтому незаконно требовать за них дополнительные деньги.

Так, например, в плату за содержание жилого помещения уже включен текущий ремонт подъездов, кровли, инженерных сетей и другого общего имущества. Если за эти работы выставляют отдельный счет, стоит проверить, предусмотрены ли дополнительные расходы договором управления и решением общего собрания собственников.

Минстрой также рекомендует обращать внимание на повторные начисления за уборку подъездов и придомовой территории, обслуживание лифтов и вывоз мусора. Если эти услуги уже входят в утвержденный перечень, управляющая компания должна объяснить появление дополнительных строк в квитанции.

Кроме того, как пишет портал, собственник вправе потребовать перерасчет, если горячая вода недостаточно горячая, отопление не соответствует нормативам или происходят длительные перебои с электричеством и водоснабжением. Также переплата может возникнуть из-за ошибок в показаниях счетчиков или расчетах. В таких случаях следует обратиться в УК или Государственную жилищную инспекцию.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что россияне, которые уезжают в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней, могут снизить плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги. Для возврата средств необходимо обратиться в УК или ресурсоснабжающую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения и приложить билеты, чеки из гостиницы, путевки или справку от председателя садового товарищества.