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04 августа 2026 в 14:43

Россиянам объяснили, как по квитанциям вычислить уловки коммунальщиков

MagadanMedia: в квитанциях нужно проверять строки с ремонтом, лифтами и мусором

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Квитанции за ЖКУ могут содержать ошибочные или необоснованные начисления, пишет MagadanMedia. Дело в том, что некоторые услуги уже входят в плату за содержание жилья, поэтому незаконно требовать за них дополнительные деньги.

Так, например, в плату за содержание жилого помещения уже включен текущий ремонт подъездов, кровли, инженерных сетей и другого общего имущества. Если за эти работы выставляют отдельный счет, стоит проверить, предусмотрены ли дополнительные расходы договором управления и решением общего собрания собственников.

Минстрой также рекомендует обращать внимание на повторные начисления за уборку подъездов и придомовой территории, обслуживание лифтов и вывоз мусора. Если эти услуги уже входят в утвержденный перечень, управляющая компания должна объяснить появление дополнительных строк в квитанции.

Кроме того, как пишет портал, собственник вправе потребовать перерасчет, если горячая вода недостаточно горячая, отопление не соответствует нормативам или происходят длительные перебои с электричеством и водоснабжением. Также переплата может возникнуть из-за ошибок в показаниях счетчиков или расчетах. В таких случаях следует обратиться в УК или Государственную жилищную инспекцию.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что россияне, которые уезжают в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней, могут снизить плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги. Для возврата средств необходимо обратиться в УК или ресурсоснабжающую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения и приложить билеты, чеки из гостиницы, путевки или справку от председателя садового товарищества.

Общество
ЖКХ
квитанции
управляющие компании
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