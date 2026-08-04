США назвали дату сделки с Ираном

Соединенные Штаты могут заключить сделку с Ираном 4 или 5 августа, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире СNBC. По его словам, договоренности также будут касаться Ормузского пролива.

Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте, — отметил Бессент.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном, а глава Белого дома Дональд Трамп мечется из стороны в сторону, не находя эффективного выхода из ближневосточного кризиса. По его словам, военная эскалация не принесла желаемых результатов для Соединенных Штатов.

До этого представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что США и Иран обмениваются проектами соглашений через посредников. По его словам, нет никаких планов по проведению прямых переговоров между сторонами.

Также Трамп сообщил, что руководство Ирана делает противоречивые заявления относительно переговоров с Вашингтоном. Он рассказал, что в ближайшее время планируется новый раунд переговоров с Тегераном.