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23 июля 2026 в 09:09

В США пригрозили Китаю наказанием за кибератаки в сфере ИИ

В Минфине США допустили введение санкций против китайских компаний в сфере ИИ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х допустил введение санкций против китайских компаний, которые работают в сфере искусственного интеллекта. По его словам, это произойдет в случае проведения фирмами из КНР скрытых атак промышленного масштаба.

В случае <...> скрытых атак промышленного масштаба, <...> представляющих собой кражу интеллектуальной собственности, будет рассмотрена возможность введения рестрикций и включения в санкционные списки, — отметил Бессент.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе». Тогда выступление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком.

До этого политолог Марк Эпископос выразил мнение, что президент США Дональд Трамп хочет смягчить законопроект о санкциях против России и получить полномочия по их неприменению на практике. Эксперт считает, что для Вашингтона все еще важно обеспечить мирную договоренность между РФ и Украиной.

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