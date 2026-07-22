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22 июля 2026 в 19:11

Политолог предположил позицию Трампа по антироссийским санкциям

Политолог Эпископос: Трамп хочет смягчить законопроект о санкциях против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп хочет смягчить законопроект о санкциях против России и получить полномочия по их неприменению на практике, заявил в беседе с ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос. Он выразил мнение, что для администрации Штатов все еще важно обеспечить мирную договоренность между РФ и Украиной.

Белый дом решил не тормозить законопроект о санкциях, который может получить в следующем году в сенате уровень поддержки, гарантирующий преодоление [возможного] вето [президента Трампа], а вести переговоры [с законодательной ветвью власти США] о содержании [документа] с целью смягчить текст по вторичным рестрикциям, предоставить главе государства широкие полномочия по отказу от применения таких ограничительных мер и гарантировать, что его руки не связаны, когда дело касается выработки условий потенциальной мирной сделки [по Украине], — заявил эксперт.

Эпископос также отметил, что сделка по лицензированию ракетных комплексов Patriot может принести Украине пользу только в долгосрочной перспективе. На данный момент маловероятно массовое производство систем.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин напомнил, что Трамп не является другом России. По его мнению, у президента свои мотивы закончить конфликт на Украине.

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