«Трамп никакой не друг»: в Госдуме объяснили, что отрезвит Запад Депутат Афонин: только новые успехи армии России могут отрезвить Запад

Западные политики ошибочно полагают, что удары ВСУ по гражданским объектам в России якобы могут заставить Москву принять любые условия прекращения конфликта, заявил в интервью NEWS.ru первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, отрезвить партнеров Киева могут только новые успехи ВС РФ.

Только новые успехи нашей армии могут отрезвить противников и заставить считаться с законными интересами России. Когда западная верхушка осознает, что киевский режим близок к военному краху, у нее появится понимание, что надо заканчивать конфликт на российских условиях, — считает Афонин.

В РФ многие надеялись на президента США Дональда Трампа, продолжил парламентарий. Да, у него есть мотивация свернуть украинский конфликт, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем, но это совершенно не значит, что он желает победы России.

Трамп сначала попытался надавить на Зеленского, прекратил его финансирование из американского бюджета, но Киев взяли на содержание и снабжение европейские державы. Теперь глава США, похоже, решил надавить на Россию с помощью украинских террористических ударов, и тогда боевые действия завершатся на условиях Запада и Киева, — отметил депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах по поводу слов Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы.