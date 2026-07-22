Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио о словах Трампа насчет Украины Лавров поинтересуется у Рубио о словах Трампа об урегулировании на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах по поводу слов американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы. Трансляция мероприятия проходит на канале МИД РФ на платформе Rutube.

Что касается предсказания Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь. Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия приняла предложения президента США на саммите в Анкоридже. Он отметил, что от этих инициатив американского лидера пытаются «оттащить» европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не стремятся урегулировать украинский кризис. Администрация США в настоящее время сосредоточена на разрешении обстановки в районе Персидского залива.