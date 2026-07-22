Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:10

Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио о словах Трампа насчет Украины

Лавров поинтересуется у Рубио о словах Трампа об урегулировании на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах по поводу слов американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, лучше напрямую задать вопросы и получить ответы. Трансляция мероприятия проходит на канале МИД РФ на платформе Rutube.

Что касается предсказания Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь. Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия приняла предложения президента США на саммите в Анкоридже. Он отметил, что от этих инициатив американского лидера пытаются «оттащить» европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не стремятся урегулировать украинский кризис. Администрация США в настоящее время сосредоточена на разрешении обстановки в районе Персидского залива.

Власть
Россия
Сергей Лавров
США
Марко Рубио
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курске раскрыли последствия налета ВСУ
Украинца осудили на 24 года за подготовку к совершению теракта на Кубани
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.