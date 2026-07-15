Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке Песков: США сейчас заняты ситуацией в Персидском заливе

США пока не готовы вернутся к решению украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференс-кола. По его словам, Штаты сейчас заняты урегулированием ситуацией в зоне Персидского залива.

Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности, — заявил Песков.

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