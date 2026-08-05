В Госдуме нашли неожиданное объяснение моде на античные имена

Депутат Госдумы Виталий Милонов связал популярность античных имен у детей с успехом фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что каждый родитель обладает правом на личное мнение, однако обязан понимать возможные последствия своих поступков.

Мода на античные имена пройдет месяца через три, как только забудется новый фильм [«Одиссея»]. А вот дети с ними останутся. Русский язык настолько богат на имена, что с этим точно проблем нет, и отсюда, конечно, возникает полное удивление. На мой взгляд, это просто выпендреж. Жалко детей, которые становятся невольными заложниками скудоумия некоторых родителей. Хотя, опять же, кто мы такие, чтобы указывать людям, как называть ребенка? Это их суверенное право. Единственное, о чем хотелось бы их попросить, — это тщательно и ответственно подойти к вопросу и задуматься, с каким именем их ребенок проживет всю жизнь. И как к нему будут относиться, — сказал Милонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила называть детей традиционными именами, такими как Елена и Владимир, вместо экзотических Афина и Аид. По ее словам, родителям важно задуматься о том, как их ребенок будет жить с выбранным именем.