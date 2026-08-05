Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 05:30

В Госдуме нашли неожиданное объяснение моде на античные имена

Депутат Милонов объяснил моду на античные имена у детей успехом фильма «Одиссея»

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Виталий Милонов связал популярность античных имен у детей с успехом фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что каждый родитель обладает правом на личное мнение, однако обязан понимать возможные последствия своих поступков.

Мода на античные имена пройдет месяца через три, как только забудется новый фильм [«Одиссея»]. А вот дети с ними останутся. Русский язык настолько богат на имена, что с этим точно проблем нет, и отсюда, конечно, возникает полное удивление. На мой взгляд, это просто выпендреж. Жалко детей, которые становятся невольными заложниками скудоумия некоторых родителей. Хотя, опять же, кто мы такие, чтобы указывать людям, как называть ребенка? Это их суверенное право. Единственное, о чем хотелось бы их попросить, — это тщательно и ответственно подойти к вопросу и задуматься, с каким именем их ребенок проживет всю жизнь. И как к нему будут относиться, — сказал Милонов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила называть детей традиционными именами, такими как Елена и Владимир, вместо экзотических Афина и Аид. По ее словам, родителям важно задуматься о том, как их ребенок будет жить с выбранным именем.

Власть
Виталий Милонов
дети
родители
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работы в саду в августе по лунному календарю: что сеять, благоприятные дни
Врач объяснил, почему терпеть высокое давление опасно для жизни
В Тульской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries
Более сотни БПЛА атаковали Тульскую область, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае
Россиян предупредили о новом пике активности клещей
Ударили по ВСУ снарядом «За Геленджик»: успехи ВС РФ к утру 5 августа
В Госдуме нашли неожиданное объяснение моде на античные имена
Боец ВС РФ рассказал, как войска преодолели рвы ВСУ у Красноярского
Эта зима может стать последней для Украины: в Киеве признали катастрофу
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 августа
Российские пловцы выиграли все золото первого дня Кубка мира в Аргентине
Назван средний размер пенсии по старости в России
«Нужен налог на роботов»: глава ФНПР — о защите сокращаемых и соцгарантиях
Киркоров стал моделью, Долина бросила парня: как проводят лето дети звезд
Глава Рособрнадзора рассказал о будущем ЕГЭ
В Петропавловске-Камчатском выбрали нового главу города
Россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году
«Недопущение прорыва»: стало известно, как ВСУ лишились подвоза боеприпасов
В подполье сообщили о масштабном аудите кадров в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.