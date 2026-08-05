Wildberries эвакуировал сотрудников после пожара на складе под Тулой

Wildberries эвакуировал сотрудников после пожара на складе под Тулой

На логистическом объекте Wildberries в Тульской области была проведена заблаговременная эвакуация после возгорания, возникшего в результате атаки, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ в соцсетях. На месте продолжают работать пожарные подразделения.

На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, — говорится в сообщении.

Ранее в Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На место происшествия прибыли оперативные службы.

За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, пострадал один человек.

До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.