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05 августа 2026 в 06:00

Врач объяснил, почему терпеть высокое давление опасно для жизни

Врач Яровой: высокое давление повышает риск инфаркта миокарда

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и других тяжелых патологий, поэтому игнорировать это состояние опасно для жизни, заявил NEWS.ru старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой. По его словам, многие пациенты ошибочно полагают, что гипертонию можно «перетерпеть».

Артериальная гипертензия является одним из самых часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. В большинстве с этой патологией сталкиваются люди старшего возраста. Человек, зарегистрировавший у себя повышение давления более 140/90 мм рт. ст., должен обратиться к врачу для дальнейшего обследования. Все пациенты, у которых стоит диагноз «артериальная гипертензия», должны принимать назначенные им препараты. Многие люди считают, что высокое давление можно перетерпеть, но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия — фактор риска многих более серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому главной целью лечения болезни является поддержание нормального уровня давления у пациента препаратами, — пояснил Яровой.

Он отметил, что при обнаружении крайне высоких цифр артериального давления важно не заниматься самолечением и не принимать самостоятельно быстродействующие антигипертензивные лекарства. По его словам, это чревато различного рода осложнениями.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова заявила, что атипичный инфаркт, при котором боль за грудиной зачастую отсутствует, может проявляться через тошноту, рвоту, внезапную одышку, слабость или холодный пот. По ее словам, у некоторых людей он и вовсе протекает бессимптомно.

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