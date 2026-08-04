Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о гепатите печени

Хронический гепатит печени не всегда возникает из-за алкоголя, рассказала главный внештатный специалист — гастроэнтеролог Минздрава Татарстана, заведующая гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы Альфия Одинцова. Она отметила, что спиртное действительно может влиять на состояние органа, но не всегда является основной причиной возникновения болезни, передает «Татар-информ».

Хронические болезни печени — это воспаление и некроз клеток печени, которые приводят к развитию фиброза. Когда мы говорим пациентам, что у них хронический гепатит, они отвечают: «Доктор, я не пью». Потому что у людей сложилось впечатление, что основная причина — это алкоголь. Он действительно играет чрезвычайно важную роль в развитии этого заболевания, но не является основной, — пояснила Одинцова.

К развитию гепатитов приводят бесконтрольный прием БАДов и некоторых препаратов, вирусы, а также сахарный диабет, предупредила врач. Специалист уточнила, что хроническое развитие грозит циррозом, который не является необратимым.

Ранее нутрициолог Александра Разаренова рассказал ,что, чтобы поддержать здоровье печени, рекомендуется есть больше брокколи, брюссельской и цветной капусты, бобовых и морской рыбы. Среди полезных напитков врач выделила натуральный кофе.