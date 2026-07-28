Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита

Самым ярким признаком вирусного гепатита является желтуха, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. По его словам, при этом болезнь также может протекать бессимптомно.

Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с мало выраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени. <…> Наиболее яркий признак гепатита — желтуха, которая в легких случаях проявляется пожелтением склер, белков глаз, а в тяжелых — кожи, — отметил Чуланов.

По его словам, также при вирусном гепатите моча часто становится темной, а кал — светлым. Кроме того, иногда у пациентов наблюдаются недомогание, слабость, тошнота, рвота и повышение температуры тела.

Ранее Чуланов сообщил, что в 2025 году гепатитом С заболели 58 200 человек. По его словам, это самая высокая цифра за всю историю ведения хронического гепатита. Специалист отметил, что нередко медики теряют время из-за отсутствия симптомов у пациентов. Впоследствии это затрудняет лечение.