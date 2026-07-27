Раскрыто число заболевших в 2025 году гепатитом россиян Минздрав России: 58200 пациентов с хроническим гепатитом выявили в 2025 году

В 2025 году гепатитом С заболели 58200 человек, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор кафедры инфекционных болезней первого МГМУ имени И.М. Сеченова Владимир Чуланов на пресс-конференции МИА «Россия сегодня», посвященной всемирному дню борьбы с заболеванием. По его словам, это самая высокая цифра за всю историю ведения хронического гепатита, передает корреспондент NEWS.ru.

58200 пациентов это самая большая цифра за всю историю ведения хронического гепатита С, — отметил Чуланов.

Он подчеркнул, что болезнь часто протекает бессимптомно. Это приводит к потере времени, и впоследствии лечение становится затруднительным. При этом, заболевание можно выявить на раннем этапе и вылечить. Чуланов посоветовал проходить скрининговую программу и напомнил, что она доступна в рамках диспансеризации.

До этого замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова рассказала, что благодаря современной медицине можно вылечить гепатит С всего за шесть недель. Быстрое восстановление зависит от того, на каком этапе диагностировали заболевание, — чем раньше его выявили, тем лучше, добавила врач. Лечение гепатита С также проводится бесплатно по полису ОМС.