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21 июля 2026 в 16:05

Россиянам рассказали интересный факт о лечении гепатита С

Врач Отдельнова: благодаря технологиям можно вылечить гепатит С за шесть недель

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Благодаря современной медицине можно вылечить гепатит С всего за шесть недель, заявила в беседе с «Радио 1» заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова. По ее словам, быстрое восстановление зависит от того, на каком этапе диагностировали заболевание, — чем раньше его выявили, тем лучше. Врач отметила, что эта болезнь может долгое время не проявляться.

Гепатит C — это редкий случай в медицине, когда у нас на руках есть почти стопроцентное лекарство. Но главная проблема в том, что человек просто не знает, что болен. [Многие пациенты приходят слишком поздно]. Фактически лечение [занимает] два или три месяца — время, в ходе которого человек принимает таблетки и живет совершенно обычной жизнью, — объяснила Отдельнова.

По ее словам, анализы стали значительно доступнее: их можно сдать во время диспансеризации, госпитализации, подготовки к операции или беременности. Лечение гепатита С также проводится бесплатно по полису ОМС. После завершения терапии назначается контрольный анализ крови — по статистике, 95–98% пациентов полностью излечиваются.

Ранее инфекционист Сергей Рябов заявил, что вирус гепатита С можно полностью вылечить с помощью новых технологий. Он отметил, что эффективность препаратов против этого заболевания уже достигает 99%.

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