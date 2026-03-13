Инфекционист раскрыл, можно ли полностью вылечить гепатит С Врач Рябов: гепатит С можно полностью вылечить благодаря новым технологиям

Гепатит С можно полностью вылечить с помощью новых технологий, заявил «Радио 1» инфекционист Сергей Рябов. Он отметил, что эффективность препаратов против этого вируса уже достигает 99%. По словам врача, долгое время у людей не было эффективной терапии. Из-за этого болезнь часто переходила в хроническую форму. Однако современная медицина совершила прорыв в этом плане.

Сейчас это заболевание поддается полному лечению. Есть специфические препараты для лечения. Их эффективность достигает 99%. То есть люди после проведения лечения выздоравливают. Ключевую роль в борьбе с распространением гепатита С играет госполитика в области скрининга. Именно выявление вируса на ранних стадиях позволяет сохранить здоровье пациента и предотвратить заражение окружающих, — отметил Рябов.

Он уточнил, что при каждой госпитализации пациент проходит анализ на гепатит С. Современные технологии помогают выявить зараженного человека даже без отсутствия симптомов и во время инкубационного периода. Врач добавил, что зачастую вирус распространяют именно люди с бессимптомным течением болезни.

Ранее Рябов предупредил, что вирус гепатита С может привести к развитию рака печени. По его мнению, главное коварство этой инфекции заключается в бессимптомном течении — нередко болезнь выявляют слишком поздно. Он отметил, что у этого серьезного заболевания очень высокая распространенность.