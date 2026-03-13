Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:00

«Медскан» и Рексофт провели анализ «Платформенная экономика в медицине»

Фото: ГК «Медскан»
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа компаний «Медскан» совместно с Рексофт Консалтинг, подразделением стратегического и трансформационного консалтинга технологической компании Рексофт, провела исследование «Платформенная экономика в медицине». Они изучили, как платформенные бизнес-модели влияют на ландшафт частной медицины как в России, так и в мире. Существуют три основных типа таких моделей: с финансово-страховым ядром, с медицинским ядром и B2B-сервисами и с медицинским ядром и B2C-сервисами.

Все три варианта бизнес-моделей объединяют технологии, позволяющие накапливать данные и строить эффективные партнерские интеграции. При этом ядро платформы в виде физических сервисов играет важную роль в бизнес-модели — оно обеспечивает до 75% консолидированной выручки и выступает референс-центром и витриной предлагаемых сервисов, — отметил гендиректор Рексофт Консалтинг Андрей Скорочкин.

К 2030 году объем российского рынка здравоохранения достигнет 18,4 трлн рублей. Государственная медицина останется лидером с долей 53% (9,8 трлн), но коммерческий сектор заметно усилится — 47% (8,6 трлн). При этом рынок слабо консолидирован: доля ВВП — 5,5%, но ни одна из топ-5 сетей клиник не контролирует больше 2%. В среднем каждая такая сеть объединяет до 70 клиник с пропускной способностью 15 млн посещений в год.

Эксперты отмечают три ключевых тренда российского здравоохранения: разрозненность данных о пациентах, технологическую неготовность 92% малых и средних клиник к запуску цифровых сервисов, а также высокую капиталоемкость слияний и поглощений как способа консолидации рынка. Рынок платной медицины в ближайшие годы будет расти в среднем на 11,3% в год, смещаясь в сторону крупных стандартизированных форматов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предприятия Москвы почти на 80% нарастили выпуск лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний за 2025 год. По его словам, город стал одним из ключевых центров фарминдустрии в России.

