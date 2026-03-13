Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:50

Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя при гепатите С

Нарколог Холдин: употребление алкоголя при гепатите С может сократить жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление алкоголя при гепатите С может существенно сократить продолжительность жизни, заявил «Радио 1» психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, вирус негативно воздействует на печень, превращая клетки этого органа в соединительную ткань. Впоследствии это может привести к циррозу и даже раку. Спиртные напитки, в свою очередь, ускоряют этот процесс.

По мере развития патологии способность печени полноценно функционировать снижается. Это, разумеется, касается и выполнения ее роли в метаболизме этанола и выведении из организма продуктов его распада. В результате продолжительность жизни уменьшается, так как на печень действуют одновременно два негативных фактора — вирус и алкоголь, — предупредил Холдин.

Специалист отметил, что медикаменты, выписанные для лечения гепатита С категорически нельзя совмещать с алкогольными напитками. Дело в том, что эффективность лекарств в разы снижается даже от небольшой дозы спиртного.

Ранее инфекционист Сергей Рябов заявил, что вирус гепатита С можно полностью вылечить с помощью новых технологий. Он отметил, что эффективность препаратов против этого заболевания уже достигает 99%.

заболевания
алкоголь
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал о последствиях падения дрона ВСУ в Белоруссии
США взялись за расследование атаки на школу в иранском Минабе
Назван размер зарплаты для возможности оплаты ипотеки в Москве
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.