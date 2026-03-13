Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя при гепатите С Нарколог Холдин: употребление алкоголя при гепатите С может сократить жизнь

Употребление алкоголя при гепатите С может существенно сократить продолжительность жизни, заявил «Радио 1» психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, вирус негативно воздействует на печень, превращая клетки этого органа в соединительную ткань. Впоследствии это может привести к циррозу и даже раку. Спиртные напитки, в свою очередь, ускоряют этот процесс.

По мере развития патологии способность печени полноценно функционировать снижается. Это, разумеется, касается и выполнения ее роли в метаболизме этанола и выведении из организма продуктов его распада. В результате продолжительность жизни уменьшается, так как на печень действуют одновременно два негативных фактора — вирус и алкоголь, — предупредил Холдин.

Специалист отметил, что медикаменты, выписанные для лечения гепатита С категорически нельзя совмещать с алкогольными напитками. Дело в том, что эффективность лекарств в разы снижается даже от небольшой дозы спиртного.

Ранее инфекционист Сергей Рябов заявил, что вирус гепатита С можно полностью вылечить с помощью новых технологий. Он отметил, что эффективность препаратов против этого заболевания уже достигает 99%.