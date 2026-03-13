Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:41

Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции

Вице-президента «Атомстройэкспорта» Виханского арестовали по делу о взятках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-президента по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт», директора проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС Николая Виханского обвинили в получении взяток в особо крупном размере и заключили под стражу, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ 10 марта. На допросе топ-менеджер признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Помимо Виханского, фигурантами дела стали еще три человека. Генеральный директор ООО «Ремонтно-строительная группа» (РСГ) Григорий Фрич обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Также привлечены коммерческий управляющий этой же компании Денис Прохоров и руководитель проектного офиса по внедрению и оптимизации процессов управления сооружениями «Атомстройэкспорта» Михаил Гуляков. Им инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 12 марта Басманный районный суд Москвы отправил всех обвиняемых под стражу.

Позднее представитель управления коммуникации Белоярской АЭС прокомментировал задержания. По его словам, указанные лица не являются сотрудниками атомной электростанции.

Данные лица не являются сотрудниками Белоярской АЭС. Мы всегда действуем в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и в случае необходимости окажем все требуемое содействие правоохранительным органам, — подчеркнул Минин.

Ранее Измайловский районный суд Москвы взыскал более 18 млн рублей с Алексея Винницкого, занимавшего должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны России. Происхождение этих средств бывший чиновник подтвердить не смог.

