Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал полным бредом доклад ОБСЕ о ситуации в Грузии. Документ, опубликованный 12 марта, содержит рекомендации отменить законы об иноагентах и защите семейных ценностей, а также призывает провести новые парламентские выборы под международным контролем, передает ТАСС.

Полный бред. Я думаю, все хорошо понимают, почему началось все это и что стоит за этим: нас просят, чтобы мы упразднили закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, просят, чтобы мы аннулировали закон о прозрачности, а также американский FARA, и чтобы мы действовали не исходя из интересов страны, а в соответствии с их желаниями, — подчеркнул Каладзе.

Политик добавил, что грузинские власти намерены самостоятельно определять законодательную повестку и не будут следовать указаниям извне. Он отметил, что время, когда страна принимала решения под внешним давлением, прошло, и теперь правительство будет действовать, исходя из интересов государства и его граждан.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия приостановила действие безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Теперь для поездок в страны Шенгенской зоны с официальными целями им потребуется оформлять визу.