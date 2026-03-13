Американским военным пришлось признать превосходство Ирана

Военным США пришлось признать, что Иран быстро научился на своих ошибкам и стал бить по уязвимым местам американских военных, сообщает портал Berliner Zeitung. По информации журналистов, больше всего Соединенные Штаты беспокоит тактика Тегерана по истощению запасов ракет-перехватчиков противников.

С начала конфликта вооруженные силы Ирана изменили тактику. Вместо того чтобы, как в прежних столкновениях, заранее предупреждать и ограничиваться символическими ответными ударами, теперь они наносят прицельные удары по уязвимым местам, — указали журналисты.

По информации журналистов, Иран в своих атаках сфокусировался на ПВО, радиолокационных комплексах и коммуникационной инфраструктуре США. Речь идет об объектах, которые нужны Вашингтону для защиты себя и союзников на Ближнем Востоке.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военно-воздушные силы США совместно с израильскими ВВС нанесли удары по более чем 15 тыс. целей на территории Ирана. По его словам, операция носила масштабный характер и затронула множество объектов.