13 марта 2026 в 15:24

В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану

Хегсет: США и Израиль нанесли удары по 15 тыс. целей в Иране

Жилой дом в Тегеране, разрушенный в результате атак США и Израиля Жилой дом в Тегеране, разрушенный в результате атак США и Израиля Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военно-воздушные силы США совместно с израильскими ВВС нанесли удары по более чем 15 тыс. целей на территории Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. По его словам, которые передает Fox News, операция носила масштабный характер и затронула множество объектов.

Наши ВВС вместе с ВВС Израиля нанесли удары по более чем 15 тыс. целей, — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также сделал символическое заявление, касающееся присутствия американской и израильской авиации в небе над исламской республикой. Он подчеркнул, что иранские представители могут видеть над собой исключительно звездно-полосатый флаг США и звезду Давида, намекая на доминирование союзников в воздушном пространстве.

Ранее Министерство войны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Согласно опубликованным данным, основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны, где сосредоточены системы ПВО. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

Кроме того, Хегсет заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.

США
Пит Хегсет
Израиль
Иран
Пентагон
