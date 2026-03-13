«Призываю к милосердию»: Кушанашвили вступился за Лерчек

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире шоу «Каково?!» на YouTube призвал помиловать блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак сразу после родов. Сам он в прошлом пережил две клинические смерти из-за онкологии.

Если у нее рак, да еще с метастазами, я умоляю тех, от кого это зависит, остановить правосудие и дать ей лечиться и пожить. Я призываю вас к милосердию, — сказал Кушанашвили.

Ранее стало известно, что блогерша приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

Ее подруга Кристина Дудкова рассказала, что женщина позитивно настроена перед началом курса химиотерапии. Она верит в лучшее и надеется, что ей удастся победить рак желудка.

Онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.