Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:24

«Призываю к милосердию»: Кушанашвили вступился за Лерчек

Отар Кушанашвили призвал помиловать Лерчек

Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире шоу «Каково?!» на YouTube призвал помиловать блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак сразу после родов. Сам он в прошлом пережил две клинические смерти из-за онкологии.

Если у нее рак, да еще с метастазами, я умоляю тех, от кого это зависит, остановить правосудие и дать ей лечиться и пожить. Я призываю вас к милосердию, — сказал Кушанашвили.

Ранее стало известно, что блогерша приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

Ее подруга Кристина Дудкова рассказала, что женщина позитивно настроена перед началом курса химиотерапии. Она верит в лучшее и надеется, что ей удастся победить рак желудка.

Онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

Лерчек
культура
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.