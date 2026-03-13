Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:17

«Победить этот ужас»: подруга Лерчек рассказала о настрое блогерши

Подруга Лерчек заявила о позитивном настрое блогерши перед лечением рака желудка

Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) позитивно настроена перед началом курса химиотерапии, заявила ее подруга Кристина Дудкова. По словам девушки, которые приводит РИА Новости, Чекалина верит в лучшее и надеется, что ей удастся победить рак желудка.

У нее максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы все верим в самое лучшее. Вся семья с таким настроем. Нет тех, кто думает о каких-то плохих исходах. Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде. И мне кажется, что с таким настроем можно победить этот ужас, — призналась Дудкова.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Чекалина приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

До этого онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

