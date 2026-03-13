Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:37

Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье

В Балашихе ледяная глыба снесла ограждения крыши жилого дома

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подмосковной Балашихе с крыши жилого дома рухнула глыба льда, снесшая ограждения, сообщила РЕН ТВ местная жительница. Женщина возвращалась домой и заметила, что ледяная лавина на крыше вот-вот обрушится вниз.

Очевидица успела предупредить об опасности соседей, которые собирались зайти в подъезд. Благодаря ее бдительности никто не пострадал — льдина упала вместе с ограждениями, когда люди уже отошли на безопасное расстояние.

Жительница рассказала, что пыталась дозвониться в диспетчерскую службу, но ответа так и не получила. Специалисты приехали уже после того, как лед рухнул, сфотографировали последствия и уехали, не предприняв никаких мер, добавила женщина. Возмущенные бездействием коммунальщиков жильцы дома готовят коллективное заявление в прокуратуру.

До этого в Рязани от падения ледяной глыбы с крыши здания погибла местная жительница. Трагедия произошла вечером 4 марта на улице Павлова, когда девушка шла по тротуару. В этот момент снежная масса обрушилась на нее сверху. Удар был огромной силы, и пострадавшая сразу потеряла сознание, упав на землю. Ее в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, но спасти девушку не удалось.

