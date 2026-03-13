Текущая обстановка на мировых энергетических рынках чревата нарастанием кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что смягчение ограничений для российской нефти может стабилизировать ситуацию, передает РИА Новости.

Мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально, — сказал Песков.

Ранее генеральный директорат по энергетике ЕК сообщил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке не создает рисков для энергоснабжения ЕС. В заявлении указывается, что запасы нефти в ЕС остаются значительными, а уровень заполнения газовых хранилищ — стабильным.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС нужно по примеру США приостановить запрет на поставки российской нефти. По его словам, такому решению препятствует шантаж Украины, которому поддаются европейские страны.

До этого спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что смягчение американских санкций против российских энергоресурсов приводит к увеличению числа стран, закупающих российскую нефть. Это заявление последовало в ответ на информацию о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам о покупке российской нефти.