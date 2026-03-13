Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:50

Песков оценил текущую ситуацию на мировых энергорынках

Песков: нарастание кризиса возможно на мировых энергетических рынках

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Текущая обстановка на мировых энергетических рынках чревата нарастанием кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что смягчение ограничений для российской нефти может стабилизировать ситуацию, передает РИА Новости.

Мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально, — сказал Песков.

Ранее генеральный директорат по энергетике ЕК сообщил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке не создает рисков для энергоснабжения ЕС. В заявлении указывается, что запасы нефти в ЕС остаются значительными, а уровень заполнения газовых хранилищ — стабильным.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС нужно по примеру США приостановить запрет на поставки российской нефти. По его словам, такому решению препятствует шантаж Украины, которому поддаются европейские страны.

До этого спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что смягчение американских санкций против российских энергоресурсов приводит к увеличению числа стран, закупающих российскую нефть. Это заявление последовало в ответ на информацию о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам о покупке российской нефти.

Россия
Дмитрий Песков
нефть
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране раскрыли причину пожара на авианосце США USS Gerald R. Ford
Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.