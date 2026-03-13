Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей Биолог Русинов: змеи в центральной России выйдут из зимовки в начале апреля

Змеи в центральной России выйдут из зимовки в начале апреля, когда появятся прогретые солнцем проталины, сообщил РИА Новости биолог Александр Русинов из Ярославского госуниверситета. В марте рептилии обычно еще не появляются на поверхности, добавил он.

Ученый рассказал, что в Ярославской области обитают только гадюки и ужи. Изредка встречается медянка, которая, как и уж, не ядовита.

В марте обычно змеи из зимовки не выходят. В норме гадюки появляются в первых числах апреля, ужи — ближе к его середине, — сказал Русинов.

Для выхода змей нужны проталины, прогретые солнцем, отметил ученый. Точное время их появления зависит от погоды. Для таяния почти метра снега нужно время, даже в теплую погоду. Если условия сложатся раньше, змеи появятся раньше, если нет — позже, подчеркнул биолог.

При резком похолодании рептилии могут вернуться в убежища, предупредил собеседник агентства. Поводов для аномально раннего выхода змей он не видит — смещение может составить плюс-минус неделю.

Особой опасности для людей змеи не представляют, заверил Русинов. Они не пытаются специально навредить человеку и обычно прячутся от шагов. Биолог призвал не трогать змей и смотреть под ноги.

