Биолог рассказал о начале сезона клещей

В России зафиксировали первый укус клеща — ранняя атака паразитов связана с толстым снежным покровом в зимний сезон, рассказал MIR24.TV старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский. Он отметил, что сейчас насекомые только начали «просыпаться».

В лесу может быть еще по колено снега, но если где-то на опушке снег сошел, почва подсохла, если вы даже на лыжах еще можете по остаткам снега кататься в лесу, то уже можете на опушке встретиться с голодным клещом, — рассказал Марьинский.

Биолог отметил, что наиболее активными клещи станут, когда воздух прогреется до температуры более 10 градусов. Он напомнил, что в период активности паразитов защищать необходимо не только себя, но и питомцев.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что срок пробуждения клещей в 2026 году придется на март. Пик опасности, когда клещи будут наиболее активны, придется на конец весны — начало лета.