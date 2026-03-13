Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:31

Биолог рассказал о начале сезона клещей

Биолог Марьинский: сезон клещей начался раньше из-за обильного снега

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России зафиксировали первый укус клеща — ранняя атака паразитов связана с толстым снежным покровом в зимний сезон, рассказал MIR24.TV старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский. Он отметил, что сейчас насекомые только начали «просыпаться».

В лесу может быть еще по колено снега, но если где-то на опушке снег сошел, почва подсохла, если вы даже на лыжах еще можете по остаткам снега кататься в лесу, то уже можете на опушке встретиться с голодным клещом, — рассказал Марьинский.

Биолог отметил, что наиболее активными клещи станут, когда воздух прогреется до температуры более 10 градусов. Он напомнил, что в период активности паразитов защищать необходимо не только себя, но и питомцев.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что срок пробуждения клещей в 2026 году придется на март. Пик опасности, когда клещи будут наиболее активны, придется на конец весны — начало лета.

клещи
биологи
прогнозы
паразиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько крыш обрушились в Прикамье из-за снежных масс
В Иране раскрыли причину пожара на авианосце США USS Gerald R. Ford
Миллионы нижегородского экс-судьи обратили в доход государства
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.