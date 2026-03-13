Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:54

Погода в Москве в субботу, 14 марта: ждать ли тепла и сильных дождей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 14 марта, воздух прогреется до +14 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 14 марта

В Москве завтра, 14 марта, ночью столбики термометров в Москве опустятся до 0 градусов.

«14 марта ночью будет небольшая облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от -3 до +2 градусов. Температура днем в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Ветер южный 2–7 м/с. Ночью местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в российской столице воздух может прогреться до +15 градусов.

«В выходные погода в Москве также будет миллион на миллион и тоже не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью — от 0 до +3 градусов, днем — от +12 до +15 градусов. В воскресенье под утро — от -1 до +2 градусов, в середине дня — от +11 до +14 градусов. Рекорд для 14 марта составляет +13,7 градуса — установлен в 2025 году, для 15 марта +9,8 градуса — держится с 2015 года. Начало следующей недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом, в сумерках — около 0 градусов, на пике максимального дневного прогрева — до +11 градусов» — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 марта в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +14 градусов.

«14 марта будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура днем — от +12 до +14 градусов. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов. На побережье Финского залива местами до +9 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в субботу воздух в дневные часы может прогреться до +13 градусов.

«Сейчас наиболее интересный вопрос был бы в том, сможет ли температура воздуха в субботу, 14 марта, в Санкт-Петербурге достигнуть +15 градусов и стать первой наиболее ранней датой в году, достигшей такой отметки. Напомню, 17 марта 2015 года впервые в Санкт-Петербурге в марте была преодолена такая отметка температуры воздуха, тогда в городе было +15,3 градуса. Но сам и отвечаю — скорее всего, нет. Температура в Санкт-Петербурге остановится на отметке +13 градусов, может, чуть ближе к +14 градусам, но рассчитать точно это всегда очень сложно. В 2015 году прямо над Ленинградской областью был центр очень высокого антициклона с максимальным прогревом, а сейчас периферия антициклона, да и на улице не штиль», — рассказал метеоролог.

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
