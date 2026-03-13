Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 13 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 13 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 13 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 33% сообщений о сбоях в работе Telegram 13 марта приходятся на Москву, 8% — на Новосибирскую область, 7% — на Свердловскую область, 6% — на Санкт-Петербург и Краснодарский край, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Башкирию, 3% — на Татарстан, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области, 2% — на Кузбасс, Сахалин, Хабаровский край, Омскую, Иркутскую, Калининградскую и Кировскую области, 1% — на Пензенскую и Волгоградскую области.

Почему не работает Telegram 13 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — прокомментировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

При этом глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит требования российского законодательства. В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать», Боярский ответил: «Конечно, останется».

Читайте также:

Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова

Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Дожди и удушливая жара до +25? Погода в Москве в начале мая: чего ждать