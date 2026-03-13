«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши

В торговой сети «Пятёрочка» появились станции для заваривания лапши. Также в магазинах стали доступны новинки из Вьетнама, Китая и Южной Кореи. «Азиатские» стеллажи сейчас работают в тестовом режиме более чем в 2 тыс. магазинов, а в более чем 10 тыс. точек по всей России лапшу из ассортимента теперь можно заварить в зоне кофе-поинта, используя кипяток из кофемашины.

На данный момент во всей сети представлено около 25 вкусов, среди них — острая карбонара, рамен кимчи, чикен карбонара с крем-соусом и чикен рамен с соусом четыре сыра. Для покупателей с детьми торговая сеть также предоставляет лапшу с овощами и умеренной остротой.

Часть ассортимента можно приготовить в формате «все в одной емкости»: в той упаковке, в которой продукт продается. В ближайшее время ритейлер планирует дополнить опции — на точки добавят рис быстрого приготовления, для заваривания которого не требуется кипяток.

Ранее сообщалось, что торговая сеть «Пятёрочка» открыла 25-тысячный магазин. Юбилейная точка заработала в Екатеринбурге.