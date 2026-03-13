В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей Котяков: многодетные семьи с пропиской в разных регионах смогут получать льготы

В России предусмотрели возможность получения льготного статуса для многодетных семей, члены которых зарегистрированы в разных субъектах федерации, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на итоговой коллегии ведомства. По его словам, сегодня такая возможность имеется уже в 79 регионах, передает корреспондент NEWS.ru.

Еще один проблемный вопрос, который выявила практика применения указа о поддержке многодетных семей — это регистрация членов семьи в разных субъектах федерации. Важно, чтобы вся семья могла получить льготный статус, — сказал Котяков.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили.

Депутат Брянской областной думы, зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям. По его мнению, существующих мер правового регулирования недостаточно.