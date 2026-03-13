Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 16:12

Депутат разъяснил условия продажи ипотечной квартиры в 2026 году

Депутат Панеш: продажа ипотечной квартиры требует согласия банка-кредитора

Для продажи ипотечной квартиры необходимо получить согласие банка, выдавшего кредит, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, самым популярным методом реализации такой недвижимости остается досрочное погашение задолженности.

Многие граждане ошибочно полагают, что квартира, купленная в ипотеку, становится их полной собственностью. На самом деле до полной выплаты кредита недвижимость находится в залоге у банка, и любые сделки с ней требуют согласия кредитора. Но продать такую квартиру можно, главное — соблюдать установленные законом нормы и понимать, при каких условиях это допускается. Пока кредит не погашен, объект недвижимости находится в залоге, и информация об этом содержится в Едином государственном реестре недвижимости, — поделился Панеш.

Он предупредил, что если попытаться провести сделку без уведомления банка, она может быть признана недействительной через суд. Таким образом, по словам депутата, самая распространенная схема продажи недвижимости с ипотекой — с согласия кредитной организации. Он пояснил, что в этом случае кредитор выдает письменное разрешение на сделку, устанавливает порядок расчетов и снимает обременение сразу после поступления денег.

Самый простой способ — досрочное погашение кредита. Если у вас есть собственные средства, можно закрыть ипотеку, снять обременение и продавать квартиру как обычную. Это идеальный вариант, так как покупателей на квартиру без обременения найти гораздо проще. Третий метод — перевод долга на приобретателя. Это возможно, если он соответствует требованиям банка по доходам и кредитной истории. Кредитор должен дать согласие на замену заемщика. На практике организации неохотно идут на это, но если ипотека оформлена на выгодных условиях, покупатель может быть заинтересован сохранить низкую ставку, — добавил Панеш.

Ранее экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что в России необходимо продолжать развитие программ льготной ипотеки. По его словам, снижения ключевой ставки в ближайшее время ожидать не стоит, но льготные займы остаются важными, особенно для поддержки многодетных семей.

