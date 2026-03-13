Стала известна судьба памятника Солженицыну в центре Владивостока

Во Владивостоке отказались сносить памятник Солженицыну в центре

Во Владивостоке отказались сносить памятник писателю Александру Солженицыну, сообщили в мэрии. По данным администрации, которые приводит РИА Новости, вместо этого скульптуру перенесут в другое место.

Да, [памятник сносить не будут], его просто перенесут, — подтвердили агентству в мэрии.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчику предстоит демонтировать скульптуру, частично разобрать ее, законсервировать для кратковременного хранения, а затем доставить к новому месту установки. Также необходимо будет смонтировать гранитную облицовочную плиту, установить сам памятник и благоустроить прилегающую территорию.

Работы по переносу скульптуры в сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова должны быть завершены до 2 июля 2026 года. Стоимость контракта в результате торгов составила около 201 тыс. рублей.

