Посольство России призвало руководство Германии не заниматься ревизионизмом через борьбу с советскими памятниками. Вместо этого дипломатическое представительство посоветовало признать преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР, заявили в диппредставительстве.
Призываем не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза, — сказано в сообщении.
Также посольство назвало недопустимыми попытки пересмотреть историческое значение советских воинских мемориалов на территории ФРГ. Дипломаты назвали эти действия кощунственными.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые переговоры о перспективах российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально признает теракты Киева и прекратит военные поставки на Украину. Она подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать взаимодействие, пока ФРГ продолжает финансировать международный терроризм.