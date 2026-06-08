Российское посольство выступило с важным призывом к властям Германии

Российское посольство выступило с важным призывом к властям Германии Посольство РФ призвало ФРГ признать меры Третьего рейха геноцидом народов СССР

Посольство России призвало руководство Германии не заниматься ревизионизмом через борьбу с советскими памятниками. Вместо этого дипломатическое представительство посоветовало признать преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР, заявили в диппредставительстве.

Призываем не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза, — сказано в сообщении.

Также посольство назвало недопустимыми попытки пересмотреть историческое значение советских воинских мемориалов на территории ФРГ. Дипломаты назвали эти действия кощунственными.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые переговоры о перспективах российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально признает теракты Киева и прекратит военные поставки на Украину. Она подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать взаимодействие, пока ФРГ продолжает финансировать международный терроризм.