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08 июня 2026 в 10:46

Российское посольство выступило с важным призывом к властям Германии

Посольство РФ призвало ФРГ признать меры Третьего рейха геноцидом народов СССР

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Посольство России призвало руководство Германии не заниматься ревизионизмом через борьбу с советскими памятниками. Вместо этого дипломатическое представительство посоветовало признать преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР, заявили в диппредставительстве.

Призываем не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза, — сказано в сообщении.

Также посольство назвало недопустимыми попытки пересмотреть историческое значение советских воинских мемориалов на территории ФРГ. Дипломаты назвали эти действия кощунственными.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые переговоры о перспективах российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально признает теракты Киева и прекратит военные поставки на Украину. Она подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать взаимодействие, пока ФРГ продолжает финансировать международный терроризм.

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