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04 июня 2026 в 16:15

В МИД России раскрыли два условия для возобновления диалога с Германией

Захарова: диалог с Германией возможен после осуждения терактов Украины

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Любые переговоры о будущем российско-германских отношений станут возможны только после того, как Берлин официально осудит теракты Киева и остановит поставки оружия на Украину, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат подчеркнула, что Россия не намерена обсуждать перспективы взаимодействия, пока ФРГ продолжает спонсировать международный терроризм, передает корреспондент NEWS.ru.

Любые разговоры насчет будущего возможны только тогда, когда официально Берлин заявит о недопустимости исполнения и проведения терактов против граждан нашей страны, осудит их и прекратит спонсировать международный терроризм, — сказала дипломат.

Ранее глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд. По его словам, состав следовал из Азовского в Керчь.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским лицам в Крыму очередным актом государственного терроризма со стороны Киева. Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.

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