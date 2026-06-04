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04 июня 2026 в 14:18

Лантратова обвинила ВСУ в государственном терроризме после ударов по Крыму

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Новые удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским лицам в Крыму стали очередным актом государственного терроризма со стороны Киева, заявила в мессенджере МАКС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.

Украинские военные преступники нанесли очередные удары по мирным людям. По тем, кто не держал в руках оружие. По транспортной инфраструктуре. По пригородному поезду. По тем, кто ехал по своим делам. Удары по гражданским лицам и мирной инфраструктуре — очередной акт государственного терроризма, — написала Лантратова.

Она добавила, что медицинские работники предпринимают все усилия для спасения пострадавших и нормализации их самочувствия. Крымский уполномоченный по правам человека Александр Штехбарт взаимодействует на месте инцидента с региональными ведомствами здравоохранения, труда и соцзащиты. Он намерен навестить раненых в лечебном учреждении, чтобы непосредственно оценить необходимую поддержку для людей и их семей.

Лантратова пообещала держать ситуацию под личным контролем. Она гарантировала, что ни один погибший не будет забыт, все пострадавшие получат полноценное лечение, реабилитацию и помощь.

Ранее глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд. По его словам, состав следовал из Азовского в Керчь.

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