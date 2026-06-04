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04 июня 2026 в 09:03

Стало известно об украинском ударе по пассажирскому поезду в Крыму

Аксенов: один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА на поезд в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд в Крыму, сообщил глава правительства республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, состав следовал из Азовского в Керчь.

Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы на месте, — написал Аксенов.

Глава правительства отметил, что семьям погибшего и пострадавших окажут всю необходимую поддержку. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР выросло до 12 человек. Также в Минтрансе опубликовали имена пассажиров рейса.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

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