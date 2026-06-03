Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево выросло Минтранс ДНР: число пострадавших при атаке в ДНР выросло до 12 человек

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР выросло до 12 человек, сообщает Минтранс ДНР в мессенджере МАКС. Также в ведомстве опубликовали имена пассажиров рейса.

Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс Подольск — Симферополь, который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров, — уточнили в ведомстве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

Позже корреспондент BBC Стив Розенберг пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево после замечания представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат обратила внимание, что британский журналист, как и его коллеги из CNN и японских СМИ, отказался посетить место трагедии в Старобельске, однако на Петербургский международный экономический форум приехал.