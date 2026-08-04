Миллиардный бюджет, море звезд, русский гость: как пройдет свадьба Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду женится на испанской модели Джорджине Родригес. Свадьба состоится 7–8 августа. Что известно о торжественной церемонии, кто приглашен из звездных гостей — в материале NEWS.ru.

Где пройдет свадьба футболиста Роналду

По информации Daily Mail, свадьба пройдет на родине Роналду — в Фуншале на острове Мадейра. Венчание состоится в местном соборе. Он расположен неподалеку от больницы, где будущий обладатель пяти «Золотых мячей» появился на свет, и базы «Насьонала» — одного из первых клубов в карьере Роналду.

Затем звездная пара должна отправиться в расположенный неподалеку пятизвездочный Savoy Palace. Там молодожены примут звездных гостей. Постояльцев отеля уже предупредили о закрытии двух этажей и нескольких барных зон 7 и 8 августа.

Бюджет свадьбы оценивается примерно в $12 млн (почти миллиард рублей). Часть средств Роналду и Джорджина планируют направить на помощь детским больницам.

Кого пригласили на свадьбу футболиста Роналду

По информации Gossip Magazine, среди приглашенных гостей экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, игроки мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго. Также свадьбу Роналду и Джоржины должны посетить актер Вин Дизель, певицы Рианна и Дженнифер Лопес, рэперы Дрейк и Трэвис Скотт, журналист Пирс Морган, интернет-стример IShowSpeed и другие звезды.

Особый интерес вызывает приглашение двух легенд смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В октябре 2018 года россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде на турнире UFC 229, после чего у октагона произошла массовая потасовка. Cпустя восемь лет непримиримые соперники снова должны увидеться. Для всех гостей предусмотрен дресс-код total black (полностью черный).

Джорджина Родригес Фото: IPA/Global Look Press

Сколько детей у Роналду и Джоржины

В 2016 году Роналду познакомился с Джорджиной в бутике Gucci, где она работала продавцом. С тех пор они вместе.

У Роналду пятеро детей. Криштиану-младший родился в 2010 году, его выносила суррогатная мать, а личность биологической родительницы футболист по взаимному соглашению публично не разглашает. Ева и Матео — близнецы, появились на свет в 2017 году. Их тоже выносила суррогатная мать. Алана Мартина родилась в ноябре 2017 года. Это первый общий ребенок Роналду и Джорджины Родригес. Белла Эсмеральда родилась в апреле 2022-го. У пары родилась двойня, но мальчик скончался вскоре после родов.

В августе 2025 года Роналду сделал Джорджине предложение — девушка опубликовала фото с кольцом, и пара объявила о помолвке. Также футболист подарил будущей супруге электрокар «Порше» почти за 8 млн рублей, пару брендовых часов общей стоимостью около 10 млн рублей и всякие приятные мелочи на сумму, превышающую 22 млн рублей. В интервью журналисту Моргану Роналду объявил, что обязательно женится на возлюбленной после чемпионата мира по футболу — 2026.

«Джорджина — женщина всей моей жизни. Было естественно сделать ей предложение. Она заботится обо мне, о семье. Она особенная женщина, понимающая меня. Она та, которую я искал», — заявил футболист.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Как Роналду сыграл на ЧМ-2026

Для Роналду и сборной Португалии ЧМ-2026 получился неудачным, хотя он стал первым футболистом, забившим на шести мундиалях подряд. Криштиану отличился трижды по ходу турнира: дважды в ворота Узбекистана и один раз в игре с Хорватией. Португалия вылетела в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону миру Испании со счетом 0:1.

По мнению экс-футболиста ЦСКА Дмитрия Кузнецова, Роналду провел слабый ЧМ-2026. Он считает, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками его звездного статуса.

«Если честно, [Роналду выступил] слабенько. Я думаю, команда зависела от его статуса, и тренер повелся на это. В некоторых играх Роналду вообще блекло выглядел, не помогал, а только, наверное, мешал играть. Если бы вышел скоростной игрок на его позиции, я думаю, что у Португалии было бы больше возможностей», — сказал Кузнецов NEWS.ru.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подчеркнул, что Роналду в силу своего возраста не может показать прежний объем скоростных рывков. По его словам, звезда сборной Португалии является зависимым игроком.

«Когда Роналду был молодой, он мог за счет индивидуальных действий, скорости в одиночку решить исход момента и матча. Сейчас ему тяжело. Нет уже того объема и скоростных рывков. Если бы португальцы постоянно играли на Роналду, искали его на поле, наверное, он бы выделялся. На этом турнире он не блеснул. Есть объективные и субъективные причины. В целом вся сборная Португалии не показала свой уровень», — сказал Масалитин NEWS.ru.

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