Биолог ответила, как избежать слипшихся пельменей при варке Биолог Лялина посоветовала бросать пельмени в кипяток, чтобы они не слиплись

Для предотвращения слипания пельменей их следует опускать в кипящую воду, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, время приготовления блюда зависит не только от начинки, но и от вида лепки.

Лучше кидать пельмени в кипяток, так они сразу начинают готовиться, а тесто не размокает и не становится слишком мягким. Это помогает сохранить форму, продукт не разваривается и не прилипает ко дну. Также уменьшается время варки, что сохраняет вкус и текстуру. Длительность приготовления зависит от толщины теста и состава мясной начинки, но обычно это 3–5 минут после всплытия. При этом имеет значение, какой лепки пельмени — ручной или автоматической. В первом случае они обычно не рвутся и не размокают, а мясо за этот промежуток успевает свариться, — поделилась Лялина.

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