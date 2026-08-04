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04 августа 2026 в 06:30

Биолог ответила, как избежать слипшихся пельменей при варке

Биолог Лялина посоветовала бросать пельмени в кипяток, чтобы они не слиплись

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Для предотвращения слипания пельменей их следует опускать в кипящую воду, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, время приготовления блюда зависит не только от начинки, но и от вида лепки.

Лучше кидать пельмени в кипяток, так они сразу начинают готовиться, а тесто не размокает и не становится слишком мягким. Это помогает сохранить форму, продукт не разваривается и не прилипает ко дну. Также уменьшается время варки, что сохраняет вкус и текстуру. Длительность приготовления зависит от толщины теста и состава мясной начинки, но обычно это 3–5 минут после всплытия. При этом имеет значение, какой лепки пельмени — ручной или автоматической. В первом случае они обычно не рвутся и не размокают, а мясо за этот промежуток успевает свариться, — поделилась Лялина.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что повторный разогрев овощей снижает их питательную ценность. По ее словам, на сохранность витаминов влияет не сам способ приготовления, а температура.

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